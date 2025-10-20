UBS stuft AIXTRON auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Die vom Spezialanlagenbauer gesenkten Ziele und maue Branchensignale könnten Investoren womöglich als Einstiegsgelegenheit begreifen angesichts der aktuellen Bewertung und des Augenmerks auf eine mögliche Erholung im Jahr 2026, schrieb Gareth Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 12,71EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gareth Jenkins

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,60

Kursziel alt: 14,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



