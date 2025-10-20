    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON
    UBS stuft AIXTRON auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Die vom Spezialanlagenbauer gesenkten Ziele und maue Branchensignale könnten Investoren womöglich als Einstiegsgelegenheit begreifen angesichts der aktuellen Bewertung und des Augenmerks auf eine mögliche Erholung im Jahr 2026, schrieb Gareth Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 12,71EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Gareth Jenkins
    Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 14,60
    Kursziel alt: 14,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
