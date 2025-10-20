UBS stuft AIXTRON auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Die vom Spezialanlagenbauer gesenkten Ziele und maue Branchensignale könnten Investoren womöglich als Einstiegsgelegenheit begreifen angesichts der aktuellen Bewertung und des Augenmerks auf eine mögliche Erholung im Jahr 2026, schrieb Gareth Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 12,71EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Gareth Jenkins
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14,60
Kursziel alt: 14,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gareth Jenkins
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14,60
Kursziel alt: 14,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte