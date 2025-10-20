ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Allianz auf 330 Euro - 'Underweight'
- Barclays hebt Kursziel für Allianz auf 330 Euro an
- Einstufung bleibt bei "Underweight" trotz Anhebung
- Mildes Wetter könnte Großschäden im Q3 reduzieren
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 329 auf 330 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 350,8 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 135,24 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 357,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -7,17 %/+23,11 % bedeutet.
