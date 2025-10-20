Barclays hebt Ziel für Allianz auf 330 Euro - 'Underweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 350,8 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 135,24 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 357,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -7,17 %/+23,11 % bedeutet.