    ANALYSE-FLASH

    Barclays hebt Ziel für Allianz auf 330 Euro - 'Underweight'

    • Barclays hebt Kursziel für Allianz auf 330 Euro an
    • Einstufung bleibt bei "Underweight" trotz Anhebung
    • Mildes Wetter könnte Großschäden im Q3 reduzieren
    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 329 auf 330 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT

    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 330 Euro

