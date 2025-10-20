GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 224 auf 246 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Biopharma-Zulieferers am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 202EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:31 Uhr) gehandelt.