US-China Handelsabkommen: Warum die Märkte jetzt auf einen Boom setzen!

In der Ausgabe seines Greed & Fear-Berichts vom 16. Oktober meint Wood, dass US-Präsident Donald Trumps Zollandrohungen eher eine Verhandlungstaktik als Überzeugung seien, und fügte hinzu, dass Peking zu begrenzten Zugeständnissen bereit sein könnte, wenn Washington öffentlich die Unterstützung der taiwanesischen Unabhängigkeit zurückweist.

Die Angst vor einem Bärenmarkt ist passé, und KI bildet keine Blase: jedenfalls wenn es nach den Analysten von Jefferies geht! Sie tippen auf eine schnelle Einigung zwischen China und den USA. Das hätte zur Folge: Die diesjährige Rally würde mit ordentlich Schub fortgesetzt verlängert, gerade vor dem Hintergrund sinkender Zinsen.

Wood sagt, ein Szenario eines "ultimativen Abkommens" wäre es, wenn Amerika die Exportkontrollen für Halbleiter, und China die Beschränkungen für Seltene Erden aufhebt.

China hält einen Marktanteil von 92 Prozent bei Seltenen-Erden-Magneten, die für US-Verteidigungssysteme von entscheidender Bedeutung sind, während die US-Kontrollen Pekings Bestrebungen ausgebremst haben, eine heimische Chipindustrie aufzubauen.

Märkte setzen auf ein Abkommen

Trotz des Zoll-Gebarens bleiben die Aktienmärkte robust. Woods Basisszenario ist, dass ein Treffen zwischen Trump und Xi Jinping im Oktober zu zumindest einem Teilabkommen führt, wodurch Chinas "nicht investierbares" Stigma unter US-Fondsmanagern reduziert würde.

Umfragen zeigen, dass 60 Prozent der Amerikaner die Zollagenda ablehnen, sagte Wood, wobei Landwirte und Verbraucher die Belastung spüren.

Wood sieht weiterhin die Ausgaben für KI-Infrastruktur als den Haupttreiber des US-Aktienbooms, unterstützt von Erwartungen weiterer Lockerungen der Fed in diesem Jahr. Die kürzliche OpenAI-Broadcom-Partnerschaft, bei der 10 Gigawatt maßgeschneiderte KI-Chips gemeinsam entwickelt werden, ist das jüngste Zeichen für die zunehmende Kapitalintensität.

"Die wachsende Diskussion in den Medien über eine KI-Blase ist ein Zeichen dafür, dass der Höhepunkt am Aktienmarkt möglicherweise noch nicht erreicht ist", meint Analyst Wood.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion