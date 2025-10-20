    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Vossloh auf 108 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Vossloh auf 108 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund stabiler Nachfrage.
    • Vossloh erfüllt Erwartungen, positive Auftragseingänge erwartet.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Zahlen zum dritten Quartal von 102 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das SDax-Unternehmen verzeichne eine anhaltende Nachfrage nach seinen Lösungen für die Eisenbahninfrastruktur, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Vossloh halte seine Versprechen. Dies sollte sich seiner Ansicht nach auch in den Auftragseingängen widerspiegeln./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

    Vossloh

    +5,58 %
    -6,83 %
    -14,09 %
    -8,00 %
    +66,15 %
    +137,11 %
    +153,94 %
    +22,22 %
    +15.630,13 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,21 % und einem Kurs von 84,80 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -6,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..

    Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -0,12 %/+26,91 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 108 Euro


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

