JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach auf der Esmo-Krebskonferenz präsentierten Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Daten aus gleich mehreren Studien des Pharmakonzerns. Als besonders positiv hob er vor allem die Daten der Brustkrebs-Therapie-Studie TropION-Breast02 hervor./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:08 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 145,1EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

