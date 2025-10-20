    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Nicht genug Bitcoin

    461 Aufrufe

    Michael Saylor deutet nächsten Bitcoin-Kauf an

    Michael Saylor weckt mit einem Post auf X neue Hoffnung auf Bitcoin-Käufe, obwohl ein niedriger mNAV und Renditen-Gap bei den Vorzugsaktien für Unsicherheit sorgen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Saylor signalisiert neue Bitcoin-Akkumulation, Aktie steigt.
    • mNAV bei 1,3, Kapitalaufnahme durch Aktien schwierig.
    • STRD bietet höhere Rendite, wird aber ignoriert.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Nicht genug Bitcoin - Michael Saylor deutet nächsten Bitcoin-Kauf an
    Foto: Dall-E

    Michael Saylor, Executive Chairman und Gründer von Strategy, hat auf X einen neuen Hinweis auf die nächste große Bitcoin-Akkumulation seines Unternehmens gegeben. In einem Beitrag veröffentlichte Saylor einen Chart mit den bisherigen Kaufzeitpunkten – markiert durch orangefarbene Punkte – und schrieb dazu: "Das wichtigste orangefarbene Pünktchen ist immer das nächste."

    Dennoch reagierten Anleger reagierten positiv auf Saylors Signal – die Aktie legte zuletzt um 2,16 Prozent auf 289,87 US-Dollar zu. Auf Drei-Monats-Sicht bleibt das Papier allerdings über 30 Prozent im Minus.

    Aktienkurs unter Druck

    Obwohl Strategy langfristig stark von Bitcoin profitiert hat, schwächelt die Aktie zunehmend. Laut StrategyTracker fiel das Verhältnis von Marktwert zu Nettoinventarwert (mNAV) auf 1,3 – den tiefsten Stand des Jahres.

    Ein so niedriger mNAV erschwert es, durch neue Aktienemissionen frisches Kapital aufzunehmen, da neue Ausgaben die bestehenden Aktionäre verwässern würden. Strategy hat in der Vergangenheit betont, dass bei einem mNAV über 4 aktiv neue Aktien ausgegeben werden, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Liegt der Wert hingegen unter 1, kommen Rückkäufe oder alternative Kapitalstrategien in Betracht.

    Saylor warnt vor Rendite-Gap zwischen STRF und STRD

    In einem aktuellen Podcast sprach Saylor zudem über die auffällige Renditedifferenz zwischen den Vorzugsaktien STRF und STRD. Während STRF derzeit stark nachgefragt sei, werde die nachrangige STRD weitgehend ignoriert – obwohl sie eine um 350 Basispunkte höhere Rendite bietet.

    "STRD wird übersehen, weil sie als nachrangige Sicherheit gilt", erklärte Saylor. "Doch genau das eröffnet Renditechancen, die der Markt derzeit unterschätzt."

    Senior-Securities wie STRF haben in der Kapitalstruktur Vorrang und gelten als risikoärmer – entsprechend niedriger ist ihre Rendite. STRF wird über Par bei 109 US-Dollar gehandelt und bietet eine effektive Rendite von 9,1 Prozent sowie eine Gesamtrendite von 29 Prozent seit Emission.

    Demgegenüber steht die nachrangige, nicht kumulative STRD mit einer Rendite von 12,7 Prozent.

     

    Strategy bleibt größter Bitcoin-Halter der Welt

    Die letzte größere Bitcoin-Transaktion von Strategy fand zwischen dem 6. und 12. Oktober statt. In diesem Zeitraum erwarb das Unternehmen 220 BTC im Wert von 27,2 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 123.561 US-Dollar pro Bitcoin. Finanziert wurde der Kauf über die Vorzugsaktienprogramme STRF, STRK und STRD.

    Mit inzwischen 640.250 BTC hält Strategy über 3 Prozent der gesamten Umlaufmenge an Bitcoin – mehr als jedes andere Unternehmen weltweit. Bei einem aktuellen Bitcoin-Preis von 111.259 US-Dollar entspricht das einem Bestand im Wert von über 71 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei rund 74.000 US-Dollar pro Bitcoin.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



