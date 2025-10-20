    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    MWB RESEARCH stuft Renk auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat Renk von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 65 Euro belassen. Der Kursrückgang der Aktie um fast ein Viertel nach seiner Aufnahme der Bewertung mit "Sell" habe die Rüstungsaktie auf ein ausgewogenes Niveau zurückgeführt, schrieb Jens-Peter Rieck in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausverkauf habe die kurzfristige geopolitische Stimmung verdeutlicht, während die Fundamentaldaten weiterhin robust seien. Der europäische Aufrüstungszyklus biete weiterhin eine mehrjährige gute Sicht in die Zukunft. Ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine könnte zudem neue Möglichkeiten eröffnen./ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,72 % und einem Kurs von 67,30EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
    Analyst: Jens-Peter Rieck
    Analysiertes Unternehmen: Renk
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 65
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


