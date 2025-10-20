Gesundheitswelt Chiemgau: Prognose 2025 wird angepasst!
Die Gesundheitswelt Chiemgau AG überrascht mit einer optimistischen Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025. Entgegen früherer Erwartungen rechnet das Unternehmen nun mit einem erfreulichen EBIT, das dem Vorjahr gleicht. Grund für die Anpassung sind unerwartet hohe Umsätze und gesunkene betriebliche Aufwendungen.
Foto: adobe.stock.com
- Der Vorstand der Gesundheitswelt Chiemgau AG hat die Prognose für das Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
- Das Unternehmen erwartet ein gut positives Konzern-EBIT, ähnlich dem Vorjahr 2024 (TEUR 3.928,0).
- Zuvor wurde von einem deutlich reduzierten Konzern-EBIT im Vergleich zum Vorjahr 2024 ausgegangen.
- Die Anpassung der Prognose basiert auf einer außerplanmäßig guten Umsatzsituation.
- Die aktuellen Umsätze haben die bereits ambitionierten Erwartungen übertroffen.
- Zudem gibt es einen geringeren Aufwand im Bereich der betrieblichen Aufwendungen.
