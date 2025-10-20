    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGesundheitswelt Chiemgau AktievorwärtsNachrichten zu Gesundheitswelt Chiemgau
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gesundheitswelt Chiemgau: Prognose 2025 wird angepasst!

    Die Gesundheitswelt Chiemgau AG überrascht mit einer optimistischen Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025. Entgegen früherer Erwartungen rechnet das Unternehmen nun mit einem erfreulichen EBIT, das dem Vorjahr gleicht. Grund für die Anpassung sind unerwartet hohe Umsätze und gesunkene betriebliche Aufwendungen.

    Gesundheitswelt Chiemgau: Prognose 2025 wird angepasst!
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Vorstand der Gesundheitswelt Chiemgau AG hat die Prognose für das Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
    • Das Unternehmen erwartet ein gut positives Konzern-EBIT, ähnlich dem Vorjahr 2024 (TEUR 3.928,0).
    • Zuvor wurde von einem deutlich reduzierten Konzern-EBIT im Vergleich zum Vorjahr 2024 ausgegangen.
    • Die Anpassung der Prognose basiert auf einer außerplanmäßig guten Umsatzsituation.
    • Die aktuellen Umsätze haben die bereits ambitionierten Erwartungen übertroffen.
    • Zudem gibt es einen geringeren Aufwand im Bereich der betrieblichen Aufwendungen.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gesundheitswelt Chiemgau: Prognose 2025 wird angepasst! Die Gesundheitswelt Chiemgau AG überrascht mit einer optimistischen Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025. Entgegen früherer Erwartungen rechnet das Unternehmen nun mit einem erfreulichen EBIT, das dem Vorjahr gleicht. Grund für die Anpassung …