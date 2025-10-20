    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRolls-Royce Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Rolls-Royce Holdings
    BERENBERG stuft Rolls-Royce auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rolls-Royce von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 240 auf 1080 Pence hochgeschraubt. In seiner Neubewertung für den Triebwerkhersteller vom Wochenende reflektiert George McWhirter die vorteilhaftere Flottendynamik bis 2035 sowie deutliche operative Verbesserungen./ajx/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 13,08EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: George McWhirter
    Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 10,8
    Kursziel alt: 2,4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


