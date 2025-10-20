RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor dem Quartalsbericht am 21. Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die Zahlen des Getränkeherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Nik Modi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte daran, dass das Management Anfang September die Erwartungen hinsichtlich der Absatzmengen aufgrund der internationalen Schwäche gedämpft hatte./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 58,64EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

