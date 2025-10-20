    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien von 305 auf 280 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugbauer habe für das dritte Quartal schwache Zahlen vorgelegt, schrieb Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien geprägt von einer enttäuschenden Auftrags- und Margenentwicklung bei Lastwagen und einem gedämpften Marktausblick auf das Jahr 2026. Am europäischen Markt komme nur langsam wieder Schwung auf und in den USA bleibe die Lage weiterhin sehr schwierig./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 22,99EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nicolai Kempf
    Analysiertes Unternehmen: Volvo B
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 305
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: 12m



