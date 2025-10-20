    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Stimmung gegenüber der Aktie sei innerhalb der Internet- und Hyperscaler-Branche am schlechtesten, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die seit Jahresbeginn schwache Kursentwicklung im Vergleich zu Microsoft, Meta und Alphabet sei auf die fehlende Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sowie bei der Cloud-Sparte AWS und im Einzelhandelsbereich sowie die Stagnation bei der Verwendung des Überschusskapitals zurückzuführen. Alle diese Probleme könne Amazon aber schon kurzfristig angehen, und die Bewertung sei attraktiv./gl/ajx

    /rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 183,1EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 265
    Kursziel alt: 265
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 265,00$, was eine Steigerung von +24,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Stimmung gegenüber der Aktie sei innerhalb der Internet- und Hyperscaler-Branche am schlechtesten, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden …