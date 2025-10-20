JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Stimmung gegenüber der Aktie sei innerhalb der Internet- und Hyperscaler-Branche am schlechtesten, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die seit Jahresbeginn schwache Kursentwicklung im Vergleich zu Microsoft, Meta und Alphabet sei auf die fehlende Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sowie bei der Cloud-Sparte AWS und im Einzelhandelsbereich sowie die Stagnation bei der Verwendung des Überschusskapitals zurückzuführen. Alle diese Probleme könne Amazon aber schon kurzfristig angehen, und die Bewertung sei attraktiv./gl/ajx/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 183,1EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



