JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple auf "Underperform" mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar belassen. Die Absatzdynamik beim IPhone 17 habe weiter nachgelassen, was die sinkenden Wartefristen bei Vorbestellungen belegten, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Am gefragtesten sei die Basisvariante des Geräts./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 220,2EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.



