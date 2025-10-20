Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 225,6 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +8,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,59 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +9,03 %/+24,29 % bedeutet.