    ANALYSE-FLASH

    Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Kursziel für Sartorius auf 266 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Neutral" trotz Kurszielanpassung.
    • Bioprocessing-Bereich zeigt weiterhin positive Erholung.
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 243 auf 266 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Laborausrüsters am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 225,6 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +8,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,59 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +9,03 %/+24,29 % bedeutet.


