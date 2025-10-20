    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Roadshow mit dem Konzernchef des Rüstungsunternehmens habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb David Perry am Montag. Er sieht im Verlauf des kommenden Jahres noch 45 Prozent Aufwärtspotenzial für die Aktie. Dabei verwies er auf sehr starke Aussichten für die kommenden zehn Jahre./rob/ck/ag

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David H Perry
    Analysiertes Unternehmen: Renk
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


