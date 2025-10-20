JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Roadshow mit dem Konzernchef des Rüstungsunternehmens habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb David Perry am Montag. Er sieht im Verlauf des kommenden Jahres noch 45 Prozent Aufwärtspotenzial für die Aktie. Dabei verwies er auf sehr starke Aussichten für die kommenden zehn Jahre./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,91 % und einem Kurs von 67,42EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



