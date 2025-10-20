BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. Analyst Trevor Stirling kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Umsatzwachstum in Amerika ohne Ver- und Zukäufe und ex Wechselkurseffekten. Er verwies auf die Marktschwäche sowie die zunehmende schwächere Geschäftsentwicklung des Spirituosenherstellers im Vergleich zum Markt./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:31 Uhr) gehandelt.



