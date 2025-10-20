    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. Analyst Trevor Stirling kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Umsatzwachstum in Amerika ohne Ver- und Zukäufe und ex Wechselkurseffekten. Er verwies auf die Marktschwäche sowie die zunehmende schwächere Geschäftsentwicklung des Spirituosenherstellers im Vergleich zum Markt./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:56 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Trevor Stirling
    Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24,6
    Kursziel alt: 24,6
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,31, was eine Steigerung von +34,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. Analyst Trevor Stirling kappte in einer am Montag vorliegenden Studie …