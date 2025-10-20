BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Lieferketten stabilisierten sich, es blieben aber Herausforderungen, schrieb George McWhirter in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zum Flugzeughersteller./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 203,2EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte