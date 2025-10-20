BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Lieferketten stabilisierten sich, es blieben aber Herausforderungen, schrieb George McWhirter in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zum Flugzeughersteller./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 203,2EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

