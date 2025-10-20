    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Lieferketten stabilisierten sich, es blieben aber Herausforderungen, schrieb George McWhirter in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zum Flugzeughersteller./ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 203,2EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: George McWhirter
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 200
    Kursziel alt: 140
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00, was einem Rückgang von +-0,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Lieferketten stabilisierten sich, es blieben aber Herausforderungen, schrieb George McWhirter in seiner am Montag …