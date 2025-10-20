NORMA Group - Aktie stürzt ab -4,29 % - 20.10.2025

Mit einer Performance von -4,29 % musste die NORMA Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

Obwohl die NORMA Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,60 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um +1,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NORMA Group +1,34 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,86 % geändert.

NORMA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,13 % 1 Monat -17,57 % 3 Monate +0,60 % 1 Jahr +11,81 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 462,64 Mio.EUR wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 17 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio führt den Kursrutsch seit dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts in einer am Montag vorliegenden Studie …

EQS Voting Rights Announcement: NORMA Group SE NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 20.10.2025 / 12:23 CET/CEST Dissemination of a …

EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 20.10.2025 / 12:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

NORMA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.