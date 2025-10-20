    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Weitere Erholung vor Gesprächen zwischen USA und China

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger in New York erwarten Kurserholung am Montag.
    • Dow Jones und Nasdaq 100 steigen vor Handelsbeginn.
    • Positive Quartalszahlen und KI-Boom stärken Markt.
    Aktien New York Ausblick - Weitere Erholung vor Gesprächen zwischen USA und China
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger in New York können am Montag auf eine weitere Kurserholung hoffen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 46.307 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,5 Prozent im Plus bei 24.940 Punkten.

    Bereits vor dem Wochenende hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China und nachlassende Sorgen im Bankensektor die Anleger etwas beruhigt. Eine neue Runde der Handelsgespräche ist für diese Woche in Malaysia zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant. Diese Schritte kündigten Bemühungen Washingtons an, die Befürchtungen vor einem ausgewachsenen Handelskrieg mit China zu beruhigen, der erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte.

    Laut den Strategen der US-Bank JPMorgan sind zudem für den weiteren Verlauf der Berichtssaison zum dritten Quartal positive Überraschungen zu erwarten. Dabei dürften die "Magnificent Seven" genannten Technologieriesen aufgrund des anhaltenden Booms bei den Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) ein Gewinnwachstum von 15 Prozent verzeichnen, so ihre Prognose.

    "Der Markttrend ist angesichts der neuen Ruhepause im Handelskrieg eher positiv", sagte Andrea Tueni von Saxo Banque France. "Die Gewinne waren bisher recht gut, und der KI-Boom hat zu einer Erholung des Technologiesektors beigetragen."

    Beim Elektroautobauer Tesla , der als erster der "Magnificent Seven" am Mittwoch nachbörslich Quartalszahlen vorlegt, zeichnet sich vor dem heutigen Handelsstart ein Kursplus von 1,1 Prozent auf rund 444 US-Dollar ab. Damit würden die Aktien in der Konsolidierungsspanne der vergangenen Tage bleiben. Mit 470,75 Dollar hatten sie zu Monatsbeginn den höchsten Stand seit der Rekordmarke von gut 488 Dollar im Dezember 2024 erreicht./gl/mis

    Dow Jones

    +0,68 %
    +0,90 %
    +0,21 %
    +4,42 %
    +7,05 %
    +51,88 %
    +63,45 %
    +169,49 %
    +247,30 %
    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 46.350 auf Ariva Indikation (20. Oktober 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -60,60 %/+31,32 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
