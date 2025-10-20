VERSCHENKEN SIE FREUDE - TUMI BEGLEITET SIE DURCH EINE FESTLICHE SAISON VOLLER BESONDERER MOMENTE

NEW YORK, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Heute präsentiert die internationale Reise-, Lifestyle- und Accessoires-Marke TUMI ihre neue Kampagne „Gift Joy" – eine Hommage an durchdachte Geschenke und zeitloses Design. Als ultimative Anlaufstelle für Geschenke lädt TUMI seine Kunden in eine Welt ein, in der jedes Detail ein Geschenk für sich ist – wo Form und Gefühl aufeinander treffen und jede Reise mit einem Moment der Freude beginnt. Umrahmt von der Wärme und dem Zauber der Jahreszeit, fängt die Kampagne die Essenz der Verbundenheit, Handwerkskunst und Sorgfalt ein, die die Marke auszeichnen.

Zum Abschluss ihres 50-jährigen Jubiläumsjahres würdigt die Marke TUMI ihr Vermächtnis mit einer auffälligen Farbpalette aus Schwarz und TUMI-Rot – ihrem charakteristischen Pantone-Farbton, einem beständigen Symbol für Stärke und Zielstrebigkeit. Diese Farben, die in einigen der bekanntesten Stücken der Marken-Kollektionen Alpha, Alpha Bravo, Voyageur und 19 Degree Aluminum zu finden sind, würdigen das Erbe von TUMI und signalisieren gleichzeitig die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens: mutig, widerstandsfähig und für die bevorstehende Reise vorbereitet.

Die Farbgebung in Rot und Schwarz ist bei einigen der bekanntesten Modelle von TUMI zu finden, die für diese Saison mit raffinierten Details und einem lebendigen Stil neu interpretiert wurden. Zu den Highlights zählen die Double Expansion Satchel, die Dey Trunk Crossbody, die Just In Case Tote, der Packable Backpack und die Essential Tote – jedes dieser Modelle spiegelt die Liebe zum Detail und das Bekenntnis zu funktionaler Ästhetik von TUMI wider und wurde entwickelt, um stilvoll zu reisen und weit über die Feiertage hinaus zu dienen.

Die 19 Degree Aluminum-Kollektion setzt die Hommage an handwerkliches Können fort und bietet ein hochwertiges Geschenksortiment, das zeitloses Design und dauerhafte Eleganz verkörpert. Vom International Carry-On bis hin zu Zigarrenetui, Sonnenbrillenetui und Kompaktspiegel, spiegelt jedes Stück das Streben von TUMI nach Präzision und Ästhetik wider – hergestellt für diejenigen, die Kunst und Design gleichermaßen schätzen.