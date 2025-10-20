Prismo Metals - Bohrstart auf Silver King -Mine in Arizona wird finanziert

Prismo Metals (CSE PRIZ / WKN A2QEGD) kündigt eine nicht vermittelte Finanzierung an und bereitet den Bohrbeginn auf dem Silver-King-Projekt in Arizona vor. Die Gesellschaft plant, 12,5 Mio. Einheiten zu 0,10 $ je Einheit auszugeben, um sich dafür frisches Kapital zu besorgen. Parallel berichtet Prismo Metals über aktualisierte Silberanalysen vom Ripsey-Projekt, die eine mineralisierte Ader über mehrere hundert Meter Streichen stützen.

Prismo Metals: Konditionen der Privatplatzierung

Die von Prismo Metals angekündigte Finanzierung sieht die Ausgabe von Einheiten vor, die aus einer Stammaktie und einem halben Warrant bestehen. Zwei halbe Warrants ergeben das Recht, innerhalb von 36 Monaten eine zusätzliche Aktie zu 0,175 $ zu erwerben. In den Bedingungen ist eine Beschleunigungsklausel verankert: Schließt die Aktie an der Canadian Securities Exchange (CSE) an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 0,25 $ oder darüber, kann das Unternehmen die Warrant-Laufzeit per Mitteilung auf 30 Kalendertage nach Veröffentlichung verkürzen.

Silver King (Arizona): erste Phase mit mindestens 1.000 Bohrmetern

Für Silver King hat Prismo Metals bereits im August 2025 einen Operationsplan beim US-Forest Service eingereicht. Die erste Bohrphase soll demzufolge mindestens 1.000 Meter umfassen. Nach Unternehmensangaben zielt das Startprogramm auf die obere Hälfte eines steil einfallenden, rohrförmigen mineralisierten Körpers. Zusätzlich sollen Zonen neben einem dichten Stockwerk erprobt werden, das historisch im Mittelpunkt der Abbauarbeiten stand.

Auf Basis der Ergebnisse will das Team Anschlussbohrungen priorisieren. In Betracht kommen demnach auch Ziele außerhalb des historischen Abbauareals, darunter eine polymetallische Ader. Zudem bewertet Prismo Metals aufgrund von Hinweisen auf porphyrische Merkmale und zwei identifizierten Adern den Umfang eines erweiterten Folgeprogramms. Ziel ist es, Geometrie, Mächtigkeit und Kontinuität der Mineralisierung zu präzisieren und potenzielle Erweiterungen entlang struktureller Korridore zu testen.

Ripsey-Projekt: Überlimit-Analysen bestätigen hohe Silbergehalte

Neben Silver King rückt Prismo Metals das Ripsey-Projekt in den Fokus. Das Unternehmen hat überarbeitete Überlimit-Analysen für vier Proben vorgelegt, die demzufolge 132 bis 224 g/t Silber ausweisen. Den Angaben zufolge lässt sich die Ripsey-Ader über rund 600 Meter Streichen an der Oberfläche und in Untertagebereichen verfolgen.

Die begleitenden Probendaten zeigen eine polymetallische Signatur: Aus Untertageproben („East tunnel“) werden neben den hohen Silberwerten unter anderem Kupfergehalte von bis zu rund 4,85 % sowie erhöhte Blei- und Zinkgehalte gemeldet. Einzelne Proben aus Schacht- und Strossenbereichen („Main shaft“, „Main stope“) enthalten außerdem Gold im g/t-Bereich, darunter Werte im zweistelligen Bereich. Die erfassten Mächtigkeiten liegen überwiegend zwischen 0,5 und 1,5 Metern, typisch für Adermineralisierung. Für die weitere Planung liefert die Bandbreite der Ergebnisse Anhaltspunkte für Bohrungen entlang des Streichens und in die Tiefe.

Die nächsten Schritte

Mit der Privatplatzierung stellt Prismo Metals die Finanzierung für den operativen Start in Arizona sicher und unterlegt die Projektpipeline mit zusätzlichen Analysen. Kurzfristige Schwerpunkte sind die Umsetzung des mindestens 1.000 Meter umfassenden ersten Bohrprogramms auf Silver King, die Auswertung der Bohrergebnisse und – abhängig von den Resultaten – das Aufsetzen einer erweiterten Kampagne. Auf Ripsey dienen die aktualisierten Silberwerte der Verfeinerung der Zieldefinition entlang der Ader und potenzieller Parallelstrukturen.

