Berenberg hebt Ziel für MTU auf 450 Euro - 'Buy'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 367,2 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,21 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,64 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 434,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 470,00EUR was eine Bandbreite von -4,45 %/+28,31 % bedeutet.