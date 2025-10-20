ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für MTU auf 450 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt MTU-Kursziel auf 450 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Prognose.
- GTF-Triebwerksprobleme bis 2027 abnehmend.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme mit den GTF-Triebwerken ließen bis 2027 nach, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem dürfte die Flotte mit MTU-Triebwerken wachsen./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 367,2 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,21 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,64 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 434,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 470,00EUR was eine Bandbreite von -4,45 %/+28,31 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 450 Euro
