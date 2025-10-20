Tom Lee: Der Bullenmarkt hat gerade erst angefangen!

Aber er sieht starke Rückenwinde voraus und merkt an, dass die derzeit negative Stimmung oft ein konträres Kaufsignal ist.

Dauer-Optimist Lee meint, dass Intransparenz im Bereich des privaten Kreditmarkts, Handelskonflikte und ein Anstieg des VIX die Anleger zuletzt vorsichtig machten. Das sagt er in einem aktuellen Interview gegenüber CNBC.

Lee verweist auf die zunehmende Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz und darauf, dass viele Anleger Bargeld an der Seitenlinie halten, als Katalysatoren.

Der Starinvestor glaubt außerdem, dass eine tatsächliche Verschlechterung der Kreditqualität im Bereich des privaten Kreditmarkts unwahrscheinlich ist, da die Probleme nicht systemisch seien und die Märkte in diesem Quartal wahrscheinlich nicht entgleisen lassen würden. Er rechnet also nicht mit einer neu aufkeimenden Bankenkrise.

Er prognostiziert, dass der S&P 500 bis zum Jahresende mindestens 7.000 Punkte erreichen sollte – ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau – und dass mit einer Lockerung der Geldpolitik durch die Fed die Gewinne sogar bis zu 10 Prozent betragen könnten.

"Fünf Prozent sind einfach ein durchschnittliches viertes Quartal von 1950 bis 2024. Aber wir haben eine Lockerung der Fed nach einer verlängerten Pause. Das ist also 1998 und 2024. Daher denke ich, dass 5 Prozent der Basiscase sein könnten."

Lee verweist auch auf einen soliden Start in die Berichtssaison als weiteren Katalysator.

"Es war ein guter Start – ich meine, wir sind kaum in der Berichtssaison. Die Banken waren gut. 82 Prozent der Unternehmen schlagen die Erwartungen. Es gibt deutlich mehr Transparenz bei der Nachfrage und weniger Sorgen über Zölle, weil wir uns da irgendwie durcharbeiten. Daher haben die Unternehmen eine bessere Sichtbarkeit für die nächsten zwölf Monate."

Und er kommt zu dem Schluss: "Ich denke, die Ausblicke werden gut sein, und ich denke, das wird den Aktien helfen, und ich glaube, es gibt noch viel Raum für eine Ausweitung der Multiples. Daher denke ich nicht, dass dieser Markt so anspruchsvoll ist."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

