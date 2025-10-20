BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Analyst Florent Cespedes beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Alzheimer-Studien des Diabetes-Spezialisten. Novo habe mehrere klinische Studien entwickelt, um den Nutzen von Semaglutid über Gewichtsverlust und Blutzuckerkontrolle hinaus zu testen. Zu den Studien, die den potenziellen Nutzen bei frühem Alzheimer untersuchten, gehöre die über eine orale Gabe von Semaglutid. Die Ergebnisse der sogenannten Evoke-Phase-III-Studie würden bis Ende des Jahres erwartet. Cespedes ist aber skeptisch und sieht eine nur geringe Wahrscheinlichkeit./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 47,41EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 540

Kursziel alt: 540

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



