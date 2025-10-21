    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKLA Corporation AktievorwärtsNachrichten zu KLA Corporation

    KI-Boom befeuert

    Analyst sieht diese Halbleiter-Aktie als Top-Pick

    Barclays sieht KLA als klaren Gewinner im Halbleitermarkt und setzt auf starkes Wachstum dank boomender KI-Investitionen und geringer China-Abhängigkeit.

    Im Markt für Halbleiterausrüstung zeichnet sich laut der britischen Investmentbank Barclays ein klarer Gewinner ab: KLA Corporation. Das Institut hat die Aktie des US-amerikanischen Wafer-Fabrikationsausrüsters von Equal Weight auf Overweight hochgestuft und das Kursziel deutlich von 750 auf 1.200 US-Dollar angehoben – ein Pluspotenzial von rund 8 Prozent. Die Aktie von KLA hat im laufenden Jahr 2025 bereits eine beeindruckende Rallye mit einem Kursanstieg von 76 Prozent hingelegt.

    KLA als Top-Pick im KI-Zeitalter

    Barclays-Analyst Tom O’Malley bezeichnet KLA in seiner aktuellen Studie als "Top-Pick" im Segment der Halbleiterausrüster. Grund dafür seien die massiven Investitionen in Rechenkapazitäten für künstliche Intelligenz, die die Nachfrage nach modernsten Fertigungstechnologien weiter antreiben.

    "Wir glauben, dass der Markt zunehmend den langfristigen Wachstumspfad dieser Unternehmen im Blick hat", schreibt O’Malley. "KLA betrachten wir als die überzeugendste Wachstumsstory der Branche – mit der zugleich geringsten Abhängigkeit vom chinesischen Markt."

    China-Risiken bleiben, aber KLA ist robuster aufgestellt

    Während viele Konkurrenten weiterhin stark von chinesischen Kunden abhängig sind und somit unter geopolitischen Spannungen leiden, sieht Barclays KLA relativ gut gegen Risiken aus China abgesichert. Der geringere Umsatzanteil aus der Volksrepublik sowie ein widerstandsfähigeres Geschäftsmodell seien entscheidende Vorteile, so O’Malley.

    "China bleibt zwar ein Risiko für den Wafer-Fab-Equipment-Sektor insgesamt", erläutert der Analyst, "doch KLA scheint aufgrund seiner diversifizierten Kundenbasis und Produktstruktur deutlich besser positioniert."

     

    Blick auf 2026: Solides Wachstum außerhalb Chinas

    Besonders positiv hebt Barclays die Wachstumsperspektiven außerhalb des chinesischen Marktes hervor. Für das Jahr 2026 rechnet O’Malley mit einem Umsatzwachstum von rund 10 Prozent, das im Einklang mit den langfristigen Modellannahmen für die Branche steht.

    "Unter diesen Voraussetzungen erscheint KLA für das kommende Jahr fundamental attraktiv", schreibt der Analyst weiter. "Das erwartete Kernumsatzwachstum passt gut zu unseren Annahmen für den gesamten WFE-Sektor."

    Analystenmeinungen bleiben geteilt

    Trotz der optimistischen Einschätzung von Barclays ist die Analystengemeinschaft nicht einheitlich in ihrer Bewertung. Laut Daten von LSEG stufen derzeit 17 von 28 Analysten die Aktie als Hold ein, während 11 Experten eine Buy- oder Strong Buy-Empfehlung abgeben.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
