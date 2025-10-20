RUA GOLD verstärkt sein Führungsteam mit der Berufung von Simon Delander zum Vice President, Risk, Stakeholder & Regulatory Affairs

20. Oktober 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich, mit der Berufung von Simon Delander zum Vice President, Risk, Stakeholder & Regulatory Affairs eine weitere Verstärkung seines Führungsteams in Neuseeland bekannt zu geben.

In dieser neu geschaffenen Rolle wird Herr Delander eng mit CEO Robert Eckford und dem gesamten Führungsteam zusammenarbeiten, um die Strategie des Unternehmens im Genehmigungsprozess für das Projekt Reefton zu leiten. Darüber hinaus umfasst sein Aufgabenbereich die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften, die Beziehungen zu Behörden und Gemeinden sowie das ESG-bezogene Risikomanagement für das gesamte Portfolio von RUA GOLD in Neuseeland.

Zuletzt fungierte er als Vice President bei Endura Mining (ehemals Federation Mining), wo er das Unternehmen erfolgreich durch den Genehmigungsprozess führte und starke, dauerhafte Beziehungen zu den Interessengruppen aufbaute.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen aufsichtsrechtliche Angelegenheiten, Beziehungen zu Interessengruppen und Risikomanagement im Rohstoffsektor verfügt Herr Delander über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Steuerung komplexer Genehmigungsprozesse und der Förderung tragfähiger Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen – unter anderem zu Aufsichtsbehörden, Iwi und lokalen Gemeinschaften.

Herr Delander war zuvor in leitenden Positionen bei Evolution Mining und MMG tätig, wo er für die ESG-Berichtsrahmenwerke verantwortlich war, Risikobewertungen durchführte und sich mit den sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen befasste. Darüber hinaus ist Herr Delander Board-Mitglied des New Zealand Minerals Council, des New Zealand Mine Rescue Trust und von Terra Firma Mining Limited. Seine strategischen Einsichten und sein kooperativer Ansatz werden das Bestreben von RUA GOLD, seine Wachstumsziele mit seiner ökologischen und sozialen Verantwortung in Einklang zu bringen, weiter stärken.

Robert Eckford, CEO von RUA Gold, merkte dazu wie folgt an: „Wir sind hocherfreut, Simon Delander im Führungsteam von RUA Gold begrüßen zu können. Während wir unser Projekt Reefton weiter vorantreiben, können wir die Bedeutung einer starken, transparenten und proaktiven Einbindung der Interessengruppen nicht genug betonen. Simons nachgewiesene Leistungsfähigkeit in diesem Bereich wird sicherstellen, dass RUA GOLD gut aufgestellt ist, um durch die Regulierungslandschaft zu navigieren, die Risiken seiner Projekte zu minimieren und seine Beziehungen zu den Interessengruppen zu vertiefen. Seine Berufung stärkt unsere Fähigkeit, sowohl für unsere Aktionäre als auch für die Gemeinden, in denen wir tätig sind, langfristig nachhaltige Werte zu schaffen.