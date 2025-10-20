SNP: Rekordquartal & optimistische Jahresprognose!
SNP verzeichnet im dritten Quartal 2025 beeindruckende Erfolge mit einem signifikanten Anstieg in Auftragseingang, Umsatz und EBIT. Mit verstärkten Investitionen in KI und Softwareinnovationen setzt SNP auf zukunftsweisende Technologien. Die optimistische Umsatzprognose für 2025 und die bevorstehende Veröffentlichung der Neunmonatszahlen unterstreichen den Erfolgskurs.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- SNP erzielt im dritten Quartal 2025 einen Auftragseingang von rund 80 Mio. €, was einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Konzernumsatz steigt um etwa 11 % auf rund 74 Mio. € (Q3 2024: 66,8 Mio. €).
- Das EBIT verbessert sich um ca. 83 % auf rund 15 Mio. € (Q3 2024: 8,2 Mio. €), was zu einer EBIT-Marge von rund 20 % führt.
- Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung wird die Umsatzprognose für 2025 auf 280 Mio. € bis 295 Mio. € angehoben.
- Das Unternehmen investiert verstärkt in KI-basierte Dienstleistungen und Softwareinnovationen, um die Kunden besser zu unterstützen.
- SNP wird die vollständigen Neunmonatszahlen 2025 am 6. November 2025 veröffentlichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 06.11.2025.
Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 73,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,67 % im Minus.
0,00 %
+2,97 %
+4,38 %
+5,83 %
+45,42 %
+376,25 %
+46,82 %
+444,45 %
+234,99 %
