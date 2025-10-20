Rüstungsaktie: Fulminanter Börsenstart!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Der Börsengang von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat am Frankfurter Parkett ein Ausrufezeichen gesetzt. Bereits kurz nach Handelsstart schossen die Aktien des U-Boot- und Fregattenbauers rasant nach oben.

    Der erste Kurs lag bei 60 Euro, im Tagesverlauf kletterte der Wert zeitweise bis knapp an die 100-Euro-Marke, bevor sich das Papier um die 90 Euro, später bei 86,50 Euro (Stand: Montagnachmittag) einpendelte.

    Damit übertraf die neu gelistete Thyssenkrupp-Tochter den Börsenwert der Muttergesellschaft zwischenzeitlich deutlich – ein spektakulärer Einstand für Deutschlands größten Marineschiffbauer.

    Die Anleger reagierten euphorisch auf die Story eines eigenständigen Rüstungskonzerns, der vom globalen Verteidigungsboom profitiert. Doch bei genauerem Hinsehen bleibt TKMS nur teilweise unabhängig.

    Zwar ist das Unternehmen nun separat notiert, Thyssenkrupp behält jedoch über eine Holdingstruktur 51 Prozent der Anteile und damit die strategische Kontrolle. Die restlichen 49 Prozent wurden automatisch an die Aktionäre des Essener Konzerns verteilt – je eine TKMS-Aktie pro 20 Thyssenkrupp-Papiere.

    Kritische Stimmen bemängeln, dass der Spin-off weniger ein Befreiungsschlag als vielmehr ein taktischer Schritt ist: Die Marinewerft soll wachsen, ohne dass Thyssenkrupp die Zügel aus der Hand gibt.

    Der Aufsichtsrat ist weiterhin mit mehreren Vertretern des Mutterkonzerns besetzt, an der Spitze steht Thyssenkrupp-Vorstand Volkmar Dinstuhl. Beobachter sehen darin einen Kompromiss zwischen Kapitalmarktfreiheit und Konzerninteresse.

    Operativ präsentiert sich TKMS in glänzender Verfassung. Das Unternehmen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeitende und verfügt über einen Auftragsbestand von 18,6 Milliarden Euro. Die Kieler Werften bauen hochmoderne, nicht-nukleare U-Boote der Klasse 212 CD sowie Fregatten und Korvetten für NATO-Staaten wie Deutschland, Norwegen und Israel. Neue Standorte in Wismar und Brasilien sollen die Produktionskapazität erhöhen. Vorstandschef Oliver Burkhard sprach zum Börsenstart von "einem historischen Moment für den deutschen Marinesektor".

    Für Thyssenkrupp-Aktionäre hat sich die Abspaltung bisher gelohnt. Rechnet man beide Aktien zusammen, ergibt sich ein Depotgewinn von rund 14 Prozent seit der Zuteilung. Dennoch bleibt offen, ob TKMS langfristig die versprochene Eigenständigkeit erreicht oder weiter im Schatten des Mutterkonzerns agiert.

    Burkhard kündigte an, das Unternehmen wolle zweistellig wachsen und 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns als Dividende ausschütten. Gleichzeitig bewirbt sich TKMS um milliardenschwere Exportaufträge – etwa für U-Boote in Kanada.

    Die politische Signalwirkung des Börsengangs ist unübersehbar: TKMS steht sinnbildlich für die Rückkehr deutscher Rüstungsindustrie auf die Kapitalmärkte – zwischen wirtschaftlicher Aufbruchsstimmung und strategischer Abhängigkeit.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


