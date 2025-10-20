Doppelter Erfolg für den Skoda Elroq beim 'Best in Class Award' 2026 (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Der neue Skoda Elroq gewinnt Kategorien 'Bestes E-Auto

Familie' und 'Kompaktklasse'> Jährlich ausgeschriebener Award von 'electricar'

und dem 'Institut Neue Mobilität'



> Rund 2.500 Leser und eine Expertenjury haben abgestimmt





> Sonderausgabe stellte alle nominierten Fahrzeuge im Vorfeld der Wahl vorWeitere Auszeichnung für den Skoda Elroq: Die Fachpublikation 'electricar' unddas 'Institut Neue Mobilität' suchten zum zweiten Mal die besten Elektromodellealler Klassen. Rund 2.500 Leser und eine Expertenjury haben entschieden: Daselektrische Skoda Kompaktmodell setzt sich in der 'Kompaktklasse' gegen neunWettbewerber durch. Auch das Votum als 'Bestes E-Auto Familie' fällt für denElroq aus, der in dieser Kategorie 20 Wettbewerber hinter sich lässt.Nicht weniger als die besten Fahrzeuge ihrer jeweiligen Klassen mit dem 'Best inClass Award' auszuzeichnen, hatten sich die Publikation 'electricar' und das'Institut neue Mobilität' für 2026 zum zweiten Mal zum Ziel gesetzt. Um denLesern einen umfassenden Überblick zu geben und ein fundiertes Urteil zuermöglichen, wurden alle nominierten Fahrzeuge in einer Sonderausgabe im Vorfeldder Wahl detailliert vorgestellt und eingeordnet. Insgesamt standen 113Fahrzeuge oder herausragende Leistungen im E-Mobilitätsbereich zur Wahl.Die Vorauswahl der Fahrzeuge traf eine Expertenjury auf Basis ihrerSpezifikationen. Zu diesen ausgewiesenen Spezialisten zählten neben ArminGrasmuck, Chefredakteur von 'elctricar', beispielsweise Professor Dipl.-IngJohann Tomforde, Geschäftsführer Teammobility GmbH, und Kurt Sigl, langjährigerPräsident des Bundesverbandes eMobilität. Zusätzlich konnten Hersteller Modellefür Sonderkategorien nominieren, unter anderem als 'Bestes E-Auto Familie'. Ausdieser Vorauswahl entwickelte sich im Laufe des Ausschreibungszeitraums eineShortlist, aus der die Leser zusammen mit den Experten die Sieger wählten.Der 'Best in Class Award' 2026 des Elroq in der 'Kompaktklasse' ist eine weitereBestätigung für die hohe Qualität des neuen elektrischen Skoda SUV. Dasunterstreichen nicht zuletzt die Zulassungszahlen in Deutschland. DasKompaktmodell hat in den letzten Monaten entscheidend dazu beigetragen, dassSkoda im ersten Halbjahr bei vollelektrischen Fahrzeugen zu den stärkstenAnbietern in Deutschland zählt, noch vor reinen Elektrofahrzeugherstellern.Zudem gehört der Elroq zu den beliebtesten Elektromodellen überhaupt inDeutschland.Die Auszeichnung als 'Bestes E-Auto Familie' unterstreicht die ausgezeichnetenAllroundeigenschaften des Skoda Elroq, der sich gegen seine 20 Wettbewerber auchüber Fahrzeugklassen hinaus durchsetzte. Er ist mit 4,49 Metern Länge kompakt,aber dennoch sehr geräumig und bietet 470 bis 1.580 Liter Ladevolumen. Seinkleiner Wendekreis macht ihn auch im städtischen Umfeld zu einem idealenBegleiter. Zudem steht der Skoda Elroq mit bis zu neun Airbags und einem breitenSpektrum an modernen Fahrerassistenzsystemen für ein hohes Maß an aktiver undpassiver Sicherheit.Die Verleihung des 'Best in Class Award' 2026 fand am 17. Oktober im Rahmen dese4 Testivals auf dem Hockenheimring statt.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6141307OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH