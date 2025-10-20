Doppelter Erfolg für den Skoda Elroq beim 'Best in Class Award' 2026 (FOTO)
> Der neue Skoda Elroq gewinnt Kategorien 'Bestes E-Auto
Familie' und 'Kompaktklasse'
und dem 'Institut Neue Mobilität'
> Rund 2.500 Leser und eine Expertenjury haben abgestimmt
> Sonderausgabe stellte alle nominierten Fahrzeuge im Vorfeld der Wahl vor
Weitere Auszeichnung für den Skoda Elroq: Die Fachpublikation 'electricar' und
das 'Institut Neue Mobilität' suchten zum zweiten Mal die besten Elektromodelle
aller Klassen. Rund 2.500 Leser und eine Expertenjury haben entschieden: Das
elektrische Skoda Kompaktmodell setzt sich in der 'Kompaktklasse' gegen neun
Wettbewerber durch. Auch das Votum als 'Bestes E-Auto Familie' fällt für den
Elroq aus, der in dieser Kategorie 20 Wettbewerber hinter sich lässt.
Nicht weniger als die besten Fahrzeuge ihrer jeweiligen Klassen mit dem 'Best in
Class Award' auszuzeichnen, hatten sich die Publikation 'electricar' und das
'Institut neue Mobilität' für 2026 zum zweiten Mal zum Ziel gesetzt. Um den
Lesern einen umfassenden Überblick zu geben und ein fundiertes Urteil zu
ermöglichen, wurden alle nominierten Fahrzeuge in einer Sonderausgabe im Vorfeld
der Wahl detailliert vorgestellt und eingeordnet. Insgesamt standen 113
Fahrzeuge oder herausragende Leistungen im E-Mobilitätsbereich zur Wahl.
Die Vorauswahl der Fahrzeuge traf eine Expertenjury auf Basis ihrer
Spezifikationen. Zu diesen ausgewiesenen Spezialisten zählten neben Armin
Grasmuck, Chefredakteur von 'elctricar', beispielsweise Professor Dipl.-Ing
Johann Tomforde, Geschäftsführer Teammobility GmbH, und Kurt Sigl, langjähriger
Präsident des Bundesverbandes eMobilität. Zusätzlich konnten Hersteller Modelle
für Sonderkategorien nominieren, unter anderem als 'Bestes E-Auto Familie'. Aus
dieser Vorauswahl entwickelte sich im Laufe des Ausschreibungszeitraums eine
Shortlist, aus der die Leser zusammen mit den Experten die Sieger wählten.
Der 'Best in Class Award' 2026 des Elroq in der 'Kompaktklasse' ist eine weitere
Bestätigung für die hohe Qualität des neuen elektrischen Skoda SUV. Das
unterstreichen nicht zuletzt die Zulassungszahlen in Deutschland. Das
Kompaktmodell hat in den letzten Monaten entscheidend dazu beigetragen, dass
Skoda im ersten Halbjahr bei vollelektrischen Fahrzeugen zu den stärksten
Anbietern in Deutschland zählt, noch vor reinen Elektrofahrzeugherstellern.
Zudem gehört der Elroq zu den beliebtesten Elektromodellen überhaupt in
Deutschland.
Die Auszeichnung als 'Bestes E-Auto Familie' unterstreicht die ausgezeichneten
Allroundeigenschaften des Skoda Elroq, der sich gegen seine 20 Wettbewerber auch
über Fahrzeugklassen hinaus durchsetzte. Er ist mit 4,49 Metern Länge kompakt,
aber dennoch sehr geräumig und bietet 470 bis 1.580 Liter Ladevolumen. Sein
kleiner Wendekreis macht ihn auch im städtischen Umfeld zu einem idealen
Begleiter. Zudem steht der Skoda Elroq mit bis zu neun Airbags und einem breiten
Spektrum an modernen Fahrerassistenzsystemen für ein hohes Maß an aktiver und
passiver Sicherheit.
Die Verleihung des 'Best in Class Award' 2026 fand am 17. Oktober im Rahmen des
e4 Testivals auf dem Hockenheimring statt.
