    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Doppelter Erfolg für den Skoda Elroq beim 'Best in Class Award' 2026 (FOTO)

    Weiterstadt (ots) - > Der neue Skoda Elroq gewinnt Kategorien 'Bestes E-Auto
    Familie' und 'Kompaktklasse'> Jährlich ausgeschriebener Award von 'electricar'
    und dem 'Institut Neue Mobilität'

    > Rund 2.500 Leser und eine Expertenjury haben abgestimmt

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    96,77€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    84,26€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 13,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    > Sonderausgabe stellte alle nominierten Fahrzeuge im Vorfeld der Wahl vor

    Weitere Auszeichnung für den Skoda Elroq: Die Fachpublikation 'electricar' und
    das 'Institut Neue Mobilität' suchten zum zweiten Mal die besten Elektromodelle
    aller Klassen. Rund 2.500 Leser und eine Expertenjury haben entschieden: Das
    elektrische Skoda Kompaktmodell setzt sich in der 'Kompaktklasse' gegen neun
    Wettbewerber durch. Auch das Votum als 'Bestes E-Auto Familie' fällt für den
    Elroq aus, der in dieser Kategorie 20 Wettbewerber hinter sich lässt.

    Nicht weniger als die besten Fahrzeuge ihrer jeweiligen Klassen mit dem 'Best in
    Class Award' auszuzeichnen, hatten sich die Publikation 'electricar' und das
    'Institut neue Mobilität' für 2026 zum zweiten Mal zum Ziel gesetzt. Um den
    Lesern einen umfassenden Überblick zu geben und ein fundiertes Urteil zu
    ermöglichen, wurden alle nominierten Fahrzeuge in einer Sonderausgabe im Vorfeld
    der Wahl detailliert vorgestellt und eingeordnet. Insgesamt standen 113
    Fahrzeuge oder herausragende Leistungen im E-Mobilitätsbereich zur Wahl.

    Die Vorauswahl der Fahrzeuge traf eine Expertenjury auf Basis ihrer
    Spezifikationen. Zu diesen ausgewiesenen Spezialisten zählten neben Armin
    Grasmuck, Chefredakteur von 'elctricar', beispielsweise Professor Dipl.-Ing
    Johann Tomforde, Geschäftsführer Teammobility GmbH, und Kurt Sigl, langjähriger
    Präsident des Bundesverbandes eMobilität. Zusätzlich konnten Hersteller Modelle
    für Sonderkategorien nominieren, unter anderem als 'Bestes E-Auto Familie'. Aus
    dieser Vorauswahl entwickelte sich im Laufe des Ausschreibungszeitraums eine
    Shortlist, aus der die Leser zusammen mit den Experten die Sieger wählten.

    Der 'Best in Class Award' 2026 des Elroq in der 'Kompaktklasse' ist eine weitere
    Bestätigung für die hohe Qualität des neuen elektrischen Skoda SUV. Das
    unterstreichen nicht zuletzt die Zulassungszahlen in Deutschland. Das
    Kompaktmodell hat in den letzten Monaten entscheidend dazu beigetragen, dass
    Skoda im ersten Halbjahr bei vollelektrischen Fahrzeugen zu den stärksten
    Anbietern in Deutschland zählt, noch vor reinen Elektrofahrzeugherstellern.
    Zudem gehört der Elroq zu den beliebtesten Elektromodellen überhaupt in
    Deutschland.

    Die Auszeichnung als 'Bestes E-Auto Familie' unterstreicht die ausgezeichneten
    Allroundeigenschaften des Skoda Elroq, der sich gegen seine 20 Wettbewerber auch
    über Fahrzeugklassen hinaus durchsetzte. Er ist mit 4,49 Metern Länge kompakt,
    aber dennoch sehr geräumig und bietet 470 bis 1.580 Liter Ladevolumen. Sein
    kleiner Wendekreis macht ihn auch im städtischen Umfeld zu einem idealen
    Begleiter. Zudem steht der Skoda Elroq mit bis zu neun Airbags und einem breiten
    Spektrum an modernen Fahrerassistenzsystemen für ein hohes Maß an aktiver und
    passiver Sicherheit.

    Die Verleihung des 'Best in Class Award' 2026 fand am 17. Oktober im Rahmen des
    e4 Testivals auf dem Hockenheimring statt.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6141307
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Doppelter Erfolg für den Skoda Elroq beim 'Best in Class Award' 2026 (FOTO) > Der neue Skoda Elroq gewinnt Kategorien 'Bestes E-Auto Familie' und 'Kompaktklasse'> Jährlich ausgeschriebener Award von 'electricar' und dem 'Institut Neue Mobilität' > Rund 2.500 Leser und eine Expertenjury haben …