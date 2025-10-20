Fair Finance Week 2025 / Geld trifft Werte (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRIODOS BANK AktievorwärtsNachrichten zu TRIODOS BANK
    Frankfurt (ots) - Vermögenssteuer in Frankreich, in Spanien, der Schweiz und
    Norwegen. Aber Deutschland? Hier kürzt die Koalition aus CDU und SPD am
    Bodensatz der Gesellschaft. Aus Bürgergeld wird eine Grundsicherung.

    Dabei gibt es ein wirksames Mittel gegen klamme Kassen. Die Bewegungen Taxmenow
    oder TaxTheRich und unsere Nachbarstaaten machen es vor: Vermögen und
    Erbschaften fair besteuern, finanziellen Ausgleich herstellen und
    gemeinwohlorientiert handeln.

    Was läuft also schief und wie können wir das ändern? Das debattieren wir auf der
    nächsten Fair Finance Week vom 27. bis zum 30. Oktober.

    Was macht die Fair Finance Week besonders?

    Wir setzen auf den niedrigschwelligen Dialog mit Bürger*innen, Medienschaffenden
    und Expert*innen. Alle Termine sind kostenlos. Hier wird nichts verkauft. Hier
    gibt es keine Lockmittel oder Abos. Die vier Anbieter GLS Bank, Invest in
    Visions, Oikocredit und Triodos Bank handeln alle nach sozial-ökologischen
    Standards. Gemeinsam öffnen sie digital und vor Ort in Frankfurt den Raum für
    das offene Gespräch über Geld, Gier, Güte und die Gesellschaft. Kommen Sie
    vorbei! Erleben Sie Finanzexpert:innen wie Ulrike Herrmann, Journalistin und
    Publizistin, Bastian Bergerhoff, Kämmerer der Stadt Frankfurt, Leonie Petersen,
    Oxfam oder Peter Reese von taxmenow.

    Die FAIR FINANCE WEEK 2025 im Überblick:

    Mo., 27.10, ab 18 Uhr: Regionale Diskussionsabende in den GLS Bank Filialen
    München, Hamburg, Berlin und Bochum

    In Frankfurt und im Livestream:

    Di., 28.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Wo sind unsere Werte geblieben in Wirtschaft
    und im Finanzwesen?

    Mi., 29.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Toxisch reich - zu viel Geld in wenigen
    Händen?

    Do., 30.10. ab 18.30 Uhr, Evangelische Akademie Frankfurt: Finanzbildung - aber
    bitte mit Werten!

    Das Programm, die Anmeldungen und Links zum Livestream finden Sie hier >>>
    http://www.fair-finance-frankfurt.de/programm

