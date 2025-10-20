Fair Finance Week 2025 / Geld trifft Werte (FOTO)
Frankfurt (ots) - Vermögenssteuer in Frankreich, in Spanien, der Schweiz und
Norwegen. Aber Deutschland? Hier kürzt die Koalition aus CDU und SPD am
Bodensatz der Gesellschaft. Aus Bürgergeld wird eine Grundsicherung.
Dabei gibt es ein wirksames Mittel gegen klamme Kassen. Die Bewegungen Taxmenow
oder TaxTheRich und unsere Nachbarstaaten machen es vor: Vermögen und
Erbschaften fair besteuern, finanziellen Ausgleich herstellen und
gemeinwohlorientiert handeln.
Norwegen. Aber Deutschland? Hier kürzt die Koalition aus CDU und SPD am
Bodensatz der Gesellschaft. Aus Bürgergeld wird eine Grundsicherung.
Dabei gibt es ein wirksames Mittel gegen klamme Kassen. Die Bewegungen Taxmenow
oder TaxTheRich und unsere Nachbarstaaten machen es vor: Vermögen und
Erbschaften fair besteuern, finanziellen Ausgleich herstellen und
gemeinwohlorientiert handeln.
Was läuft also schief und wie können wir das ändern? Das debattieren wir auf der
nächsten Fair Finance Week vom 27. bis zum 30. Oktober.
Was macht die Fair Finance Week besonders?
Wir setzen auf den niedrigschwelligen Dialog mit Bürger*innen, Medienschaffenden
und Expert*innen. Alle Termine sind kostenlos. Hier wird nichts verkauft. Hier
gibt es keine Lockmittel oder Abos. Die vier Anbieter GLS Bank, Invest in
Visions, Oikocredit und Triodos Bank handeln alle nach sozial-ökologischen
Standards. Gemeinsam öffnen sie digital und vor Ort in Frankfurt den Raum für
das offene Gespräch über Geld, Gier, Güte und die Gesellschaft. Kommen Sie
vorbei! Erleben Sie Finanzexpert:innen wie Ulrike Herrmann, Journalistin und
Publizistin, Bastian Bergerhoff, Kämmerer der Stadt Frankfurt, Leonie Petersen,
Oxfam oder Peter Reese von taxmenow.
Die FAIR FINANCE WEEK 2025 im Überblick:
Mo., 27.10, ab 18 Uhr: Regionale Diskussionsabende in den GLS Bank Filialen
München, Hamburg, Berlin und Bochum
In Frankfurt und im Livestream:
Di., 28.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Wo sind unsere Werte geblieben in Wirtschaft
und im Finanzwesen?
Mi., 29.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Toxisch reich - zu viel Geld in wenigen
Händen?
Do., 30.10. ab 18.30 Uhr, Evangelische Akademie Frankfurt: Finanzbildung - aber
bitte mit Werten!
Das Programm, die Anmeldungen und Links zum Livestream finden Sie hier >>>
http://www.fair-finance-frankfurt.de/programm
Wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Veranstaltungskalender
Pressekontakt:
Galika Ivanov
M: mailto:presse@gls.de
T: +49 (0) 234 5797 5340
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6141310
OTS: GLS Bank
nächsten Fair Finance Week vom 27. bis zum 30. Oktober.
Was macht die Fair Finance Week besonders?
Wir setzen auf den niedrigschwelligen Dialog mit Bürger*innen, Medienschaffenden
und Expert*innen. Alle Termine sind kostenlos. Hier wird nichts verkauft. Hier
gibt es keine Lockmittel oder Abos. Die vier Anbieter GLS Bank, Invest in
Visions, Oikocredit und Triodos Bank handeln alle nach sozial-ökologischen
Standards. Gemeinsam öffnen sie digital und vor Ort in Frankfurt den Raum für
das offene Gespräch über Geld, Gier, Güte und die Gesellschaft. Kommen Sie
vorbei! Erleben Sie Finanzexpert:innen wie Ulrike Herrmann, Journalistin und
Publizistin, Bastian Bergerhoff, Kämmerer der Stadt Frankfurt, Leonie Petersen,
Oxfam oder Peter Reese von taxmenow.
Die FAIR FINANCE WEEK 2025 im Überblick:
Mo., 27.10, ab 18 Uhr: Regionale Diskussionsabende in den GLS Bank Filialen
München, Hamburg, Berlin und Bochum
In Frankfurt und im Livestream:
Di., 28.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Wo sind unsere Werte geblieben in Wirtschaft
und im Finanzwesen?
Mi., 29.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Toxisch reich - zu viel Geld in wenigen
Händen?
Do., 30.10. ab 18.30 Uhr, Evangelische Akademie Frankfurt: Finanzbildung - aber
bitte mit Werten!
Das Programm, die Anmeldungen und Links zum Livestream finden Sie hier >>>
http://www.fair-finance-frankfurt.de/programm
Wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Veranstaltungskalender
Pressekontakt:
Galika Ivanov
M: mailto:presse@gls.de
T: +49 (0) 234 5797 5340
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6141310
OTS: GLS Bank
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte