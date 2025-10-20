Fair Finance Week 2025 / Geld trifft Werte (FOTO)

Frankfurt (ots) - Vermögenssteuer in Frankreich, in Spanien, der Schweiz und

Norwegen. Aber Deutschland? Hier kürzt die Koalition aus CDU und SPD am

Bodensatz der Gesellschaft. Aus Bürgergeld wird eine Grundsicherung.



Dabei gibt es ein wirksames Mittel gegen klamme Kassen. Die Bewegungen Taxmenow

oder TaxTheRich und unsere Nachbarstaaten machen es vor: Vermögen und

Erbschaften fair besteuern, finanziellen Ausgleich herstellen und

gemeinwohlorientiert handeln.





Was läuft also schief und wie können wir das ändern? Das debattieren wir auf der

nächsten Fair Finance Week vom 27. bis zum 30. Oktober.



Was macht die Fair Finance Week besonders?



Wir setzen auf den niedrigschwelligen Dialog mit Bürger*innen, Medienschaffenden

und Expert*innen. Alle Termine sind kostenlos. Hier wird nichts verkauft. Hier

gibt es keine Lockmittel oder Abos. Die vier Anbieter GLS Bank, Invest in

Visions, Oikocredit und Triodos Bank handeln alle nach sozial-ökologischen

Standards. Gemeinsam öffnen sie digital und vor Ort in Frankfurt den Raum für

das offene Gespräch über Geld, Gier, Güte und die Gesellschaft. Kommen Sie

vorbei! Erleben Sie Finanzexpert:innen wie Ulrike Herrmann, Journalistin und

Publizistin, Bastian Bergerhoff, Kämmerer der Stadt Frankfurt, Leonie Petersen,

Oxfam oder Peter Reese von taxmenow.



Die FAIR FINANCE WEEK 2025 im Überblick:



Mo., 27.10, ab 18 Uhr: Regionale Diskussionsabende in den GLS Bank Filialen

München, Hamburg, Berlin und Bochum



In Frankfurt und im Livestream:



Di., 28.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Wo sind unsere Werte geblieben in Wirtschaft

und im Finanzwesen?



Mi., 29.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Toxisch reich - zu viel Geld in wenigen

Händen?



Do., 30.10. ab 18.30 Uhr, Evangelische Akademie Frankfurt: Finanzbildung - aber

bitte mit Werten!



Das Programm, die Anmeldungen und Links zum Livestream finden Sie hier >>>

http://www.fair-finance-frankfurt.de/programm



Wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Veranstaltungskalender



