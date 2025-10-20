    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien
    LEG-Chef hält weitere Konsolidierung in der Immobilienbranche für möglich

    Für Sie zusammengefasst
    • LEG-Chef schließt weitere Übernahmen nicht aus.
    • Aktienkurs liegt 50% unter Nettoinventarwert.
    • Börsenbewertung von 5 Milliarden Euro als unangemessen.
    Foto: Maja Hitij - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - LEG -Chef Lars von Lackum schließt weitere Übernahmen nicht aus. "Es wäre (...) absurd zu sagen, dass es nicht weitere Konsolidierung geben kann", sagte der Manager dem "Handelsblatt" laut einer Vorabmeldung von Montag. Die aktuelle Börsenbewertung von LEG nannte von Lackum in dem Gespräch "nicht angemessen" verglichen mit der aktuellen Leistungsstärke des Unternehmens. "Dass unser Aktienkurs derzeit 50 Prozent unter dem Nettoinventarwert unserer Immobilien liegt, tut weh." LEG ist an der Börse momentan mit gut 5 Milliarden Euro bewertet./lew/mis/he

    LEG Immobilien

    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 68,75 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,12 Mrd..

    LEG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der LEG Immobilien Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -3,58 %/+46,09 % bedeutet.




    dpa-AFX
