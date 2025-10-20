LEG-Chef hält weitere Konsolidierung in der Immobilienbranche für möglich
- LEG-Chef schließt weitere Übernahmen nicht aus.
- Aktienkurs liegt 50% unter Nettoinventarwert.
- Börsenbewertung von 5 Milliarden Euro als unangemessen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - LEG -Chef Lars von Lackum schließt weitere Übernahmen nicht aus. "Es wäre (...) absurd zu sagen, dass es nicht weitere Konsolidierung geben kann", sagte der Manager dem "Handelsblatt" laut einer Vorabmeldung von Montag. Die aktuelle Börsenbewertung von LEG nannte von Lackum in dem Gespräch "nicht angemessen" verglichen mit der aktuellen Leistungsstärke des Unternehmens. "Dass unser Aktienkurs derzeit 50 Prozent unter dem Nettoinventarwert unserer Immobilien liegt, tut weh." LEG ist an der Börse momentan mit gut 5 Milliarden Euro bewertet./lew/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 68,75 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,30 %.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,12 Mrd..
LEG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der LEG Immobilien Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -3,58 %/+46,09 % bedeutet.
Gut bis sehr gute Zahlen!Im Kurs ist nichts davon zu sehen,oder noch nicht
Die Tagesordnung der HV ging ja durch, aber es gab doch einige Unzufriedenheit vieler Aktionäre besonders mit Bezug zu
den neuen überhöhten Vorstandsbezügen (mehr als 30% Gegenstimmen)
und zu den weniger konservativen Verschuldungsinstrumenten (mehr als 20% dagegen).
Bsp
Discount 70 2025/12
Max Rendite in % p.a. 11,38% p.a.
Seitwärtsrendite in % 10,43%
Seitwärtsrendite p.a. 11,38% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -6,24 EUR
Abstand zum Cap in % -8,18%
Letzter Bewertungstag 19.12.2025
Zahltag 30.12.2025
Fälligkeitsdatum 30.12.2025
Cap 70,00 EUR
https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/detail/index/sin/41321927