LEG-Chef hält weitere Konsolidierung in der Immobilienbranche für möglich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 68,75 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,30 %.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,12 Mrd..

LEG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der LEG Immobilien Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -3,58 %/+46,09 % bedeutet.