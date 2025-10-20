BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral'





NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analyst Callum Elliott verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Kering im Bereich Beaty & Wellness sowie den Kauf der Parfummarke Creed. Strategisch gesehen, sei dies sinnvoll, auch wenn ein hoher Preis damit verbunden sei./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.