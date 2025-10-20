    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing vor den am 29. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List". Die Anleger seien vorsichtig, da die Aktie des Flugzeugbauers seit Anfang September um rund 12 Prozent schlechter als der Markt und Aktien anderer Großunternehmen abgeschnitten habe, schrieb Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht den "Schlüssel" für Kursgewinne in deutlichen Cashflow-Steigerungen in den nächsten Jahren. Positiv sei, dass ein Haupttreiber für den Anstieg des freien Cashflows die steigenden Auslieferungen der 737 und 787 seien und Boeing hier weiterhin Fortschritte mache./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:08 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 185,4EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 15:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Seth M. Seifman
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 251
    Kursziel alt: 251
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 251,00$, was eine Steigerung von +16,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing vor den am 29. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List". Die Anleger seien vorsichtig, da …