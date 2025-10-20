JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing vor den am 29. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List". Die Anleger seien vorsichtig, da die Aktie des Flugzeugbauers seit Anfang September um rund 12 Prozent schlechter als der Markt und Aktien anderer Großunternehmen abgeschnitten habe, schrieb Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht den "Schlüssel" für Kursgewinne in deutlichen Cashflow-Steigerungen in den nächsten Jahren. Positiv sei, dass ein Haupttreiber für den Anstieg des freien Cashflows die steigenden Auslieferungen der 737 und 787 seien und Boeing hier weiterhin Fortschritte mache./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:08 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 185,4EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 15:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Seth M. Seifman

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 251

Kursziel alt: 251

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

