    BERNSTEIN RESEARCH stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat FMC auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive listete in einer am Montag vorliegenden Studie zum Dialysespezialisten verschiedene Themen auf, die vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen wichtig seien. Dabei verwies sie vor allem auf die jüngsten "pre-close"-Aussagen, also die Aussagen des Unternehmens vor dem Zahlenausweis. Was das Wachstum von vergleichbaren Behandlungen in den USA betreffe, habe es im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr stagniert. Das dritte Quartal entspreche daher der Gesamtjahresprognose mit einem ebenfalls stagnierenden oder leicht positiven Wachstum./ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

