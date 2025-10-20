BERNSTEIN RESEARCH stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat FMC auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive listete in einer am Montag vorliegenden Studie zum Dialysespezialisten verschiedene Themen auf, die vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen wichtig seien. Dabei verwies sie vor allem auf die jüngsten "pre-close"-Aussagen, also die Aussagen des Unternehmens vor dem Zahlenausweis. Was das Wachstum von vergleichbaren Behandlungen in den USA betreffe, habe es im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr stagniert. Das dritte Quartal entspreche daher der Gesamtjahresprognose mit einem ebenfalls stagnierenden oder leicht positiven Wachstum./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 46,79EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 15:33 Uhr) gehandelt.





