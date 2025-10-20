    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBudimex AktievorwärtsNachrichten zu Budimex

    Budimex Aktie legt zu - 20.10.2025

    Am 20.10.2025 ist die Budimex Aktie, bisher, um +1,50 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Budimex Aktie.

    Budimex ist ein führendes polnisches Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastruktur, Hochbau und Immobilienentwicklung. Es ist einer der größten Baukonzerne in Polen, mit Konkurrenten wie Strabag und Skanska. Budimex hebt sich durch innovative Bauverfahren und ein breites Projektportfolio ab.

    Budimex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Die Budimex Aktie konnte bisher um +1,50 % auf 128,78 zulegen. Das sind +1,90  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Budimex Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,59 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Budimex einen Anstieg von +14,77 %.

    Budimex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,47 %
    1 Monat +2,65 %
    3 Monate -13,59 %
    1 Jahr -7,96 %

    Informationen zur Budimex Aktie

    Es gibt 26 Mio. Budimex Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,29 Mrd. wert.

    Budimex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Budimex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Budimex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:PLBUDMX00013WKN:896676





