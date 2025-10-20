Salesforce Aktie heute im Plus (213,50€) - 20.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,50 % im Plus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salesforce Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,25 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um +0,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -35,02 % verloren.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,33 % 1 Monat -0,21 % 3 Monate -7,25 % 1 Jahr -22,02 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 952 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,25 Mrd. wert.

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.