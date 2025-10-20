    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBadger Meter AktievorwärtsNachrichten zu Badger Meter

    Badger Meter Aktie legt zu - 20.10.2025

    Am 20.10.2025 ist die Badger Meter Aktie, bisher, um +1,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Badger Meter Aktie.

    Badger Meter ist ein führender Anbieter von Durchflussmesslösungen, spezialisiert auf Wasserzähler und zugehörige Software. Mit starker Marktpräsenz in Nordamerika konkurriert es mit Itron und Sensus. Seine IoT-Integration und Datenanalysefähigkeiten bieten einzigartige Vorteile.

    Badger Meter Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Mit einer Performance von +1,10 % konnte die Badger Meter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kurs der Badger Meter Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -26,49 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Badger Meter Aktie damit um +2,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,93 % verloren.

    Badger Meter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,98 %
    1 Monat +2,50 %
    3 Monate -26,49 %
    1 Jahr -19,53 %

    Informationen zur Badger Meter Aktie

    Es gibt 29 Mio. Badger Meter Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,59 Mrd. wert.

    Badger Meter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Badger Meter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Badger Meter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US0565251081WKN:863871





