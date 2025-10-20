MongoDB Registered (A) Aktie steigt - 20.10.2025

Die MongoDB Registered (A) Aktie konnte bisher um +1,10 % auf 276,00€ zulegen. Das sind +3,00 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von MongoDB Registered (A) über einen Zuwachs von +42,85 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MongoDB Registered (A) Aktie damit um -0,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MongoDB Registered (A) auf +21,20 %.

MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,27 % 1 Monat -0,49 % 3 Monate +42,85 % 1 Jahr +7,56 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Es gibt 81 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,45 Mrd. wert.

MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.