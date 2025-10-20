    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMongoDB Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu MongoDB Registered (A)

    Besonders beachtet!

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    MongoDB Registered (A) Aktie steigt - 20.10.2025

    Am 20.10.2025 ist die MongoDB Registered (A) Aktie, bisher, um +1,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MongoDB Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - MongoDB Registered (A) Aktie steigt - 20.10.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

    MongoDB Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Die MongoDB Registered (A) Aktie konnte bisher um +1,10 % auf 276,00 zulegen. Das sind +3,00  mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MongoDB, Inc.!
    Long
    270,01€
    Basispreis
    5,01
    Ask
    × 6,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    369,80€
    Basispreis
    5,03
    Ask
    × 5,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von MongoDB Registered (A) über einen Zuwachs von +42,85 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MongoDB Registered (A) Aktie damit um -0,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MongoDB Registered (A) auf +21,20 %.

    MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,27 %
    1 Monat -0,49 %
    3 Monate +42,85 %
    1 Jahr +7,56 %

    Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

    Es gibt 81 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,45 Mrd. wert.

    MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MongoDB Registered (A)

    +3,32 %
    -0,27 %
    -0,49 %
    +42,85 %
    +7,56 %
    +46,88 %
    +21,44 %
    +976,65 %
    ISIN:US60937P1066WKN:A2DYB1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MongoDB Registered (A) Aktie steigt - 20.10.2025 Am 20.10.2025 ist die MongoDB Registered (A) Aktie, bisher, um +1,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MongoDB Registered (A) Aktie.