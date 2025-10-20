Heute am 20.10.2025: Hochtief Aktie im Anlegerfokus

Die Hochtief Aktie notiert aktuell bei 259,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,37 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,00 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Hochtief Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -2,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +94,30 % gewonnen.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,85 % 1 Monat +9,83 % 3 Monate +38,15 % 1 Jahr +114,81 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,16 Mrd. wert.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.