Oracle - Aktie mit schwachem Handelstag - 20.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Mit einer Performance von -3,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Oracle-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,00 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Oracle Aktie damit um -1,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle +55,75 % gewonnen.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,94 % 1 Monat -5,75 % 3 Monate +18,00 % 1 Jahr +55,79 %

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 693,60 Mrd. wert.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Oracle auf "Hold" mit einem Kursziel von 306 US-Dollar belassen. Während der Finanzanalystenkonferenz am 16. Oktober habe der Softeware-Konzern seine mittelfristigen Ziele aktualisiert, schrieb Nay Soe …

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.