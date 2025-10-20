Wynn Resorts - Aktie geht steil - 20.10.2025

Die Wynn Resorts Aktie notiert aktuell bei 105,18€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,18 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,22 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Wynn Resorts ist ein führendes Unternehmen im Luxus-Casino- und Hotelmarkt, das sich durch erstklassige Dienstleistungen und exklusive Erlebnisse auszeichnet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +10,85 % bei Wynn Resorts.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wynn Resorts Aktie damit um -2,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wynn Resorts +21,72 % gewonnen.

Wynn Resorts Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,19 % 1 Monat -7,68 % 3 Monate +10,85 % 1 Jahr +13,65 %

Informationen zur Wynn Resorts Aktie

Es gibt 104 Mio. Wynn Resorts Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,94 Mrd. wert.

Wynn Resorts Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wynn Resorts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wynn Resorts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.