Intel Aktie weiter aufwärts - +3,96 % - 20.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,96 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Intel einen Gewinn von +61,15 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +3,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,32 %. Im Jahr 2025 gab es für Intel bisher ein Plus von +67,36 %.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,36 % 1 Monat +28,32 % 3 Monate +61,15 % 1 Jahr +53,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Gewinnbekanntgaben von Intel, die Erwartungen an die Kursentwicklung sowie die Auswirkungen von Investitionen durch NVIDIA und andere Unternehmen. Nutzer äußern sowohl Bedenken über mögliche Gewinnmitnahmen als auch Optimismus hinsichtlich zukünftiger Kursgewinne, insbesondere durch strategische Partnerschaften und Investitionen. Die langfristige Strategie von Intel im Foundry-Geschäft wird ebenfalls als potenzieller Katalysator für zukünftige Kursgewinne betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,49 Mrd. wert.

Die Woche beginnt zwar ruhig, hat es aber in sich! Mit Netflix, Tesla und Intel nimmt die Quartalsberichtssaison in den USA Fahrt auf. Auch im DAX geht es langsam los, SAP berichtet. Die wichtigsten Termine der Woche!

Nach dem Intel-Desaster in Magdeburg gedeihen neue Hoffnungen auf eine neue Chip-Fabrik in Deutschland. Überzeugende Anreize kann Merz & Co. einem potentiellen Investor jedoch nicht bieten.

Diese in den kommenden Tagen (KW43) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen – alles auf einen Blick!

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.