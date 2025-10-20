Deutlicher Kurssprung bei der Almonty Industries Aktie - 20.10.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Almonty Industries einen Gewinn von +80,34 % verbuchen.

Mit einer Performance von +4,40 % konnte die Almonty Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +6,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +409,57 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,27 % 1 Monat +64,43 % 3 Monate +80,34 % 1 Jahr +429,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, wobei einige Anleger optimistisch auf Kursziele von 12-13 € blicken. Es wird auch die Notwendigkeit einer aktualisierten Präsentation betont, um die fundamentalen Daten zu klären. Externe Faktoren wie Ölpreise und die Bewertung der Deutschen Rohstoff AG werden als Einflussgrößen betrachtet. Zudem gibt es Berichte über Handelsaussetzungen, die die Marktaktivität beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 225 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. wert.

Nach den parabolischen Anstiegen der kritischen Rohstoffaktien in der jüngsten Vergangenheit kam es Ende der abgelaufenen Börsenwoche zu drastischen Korrekturen. Der Grund lag darin, dass US-Finanzminister Bessent einen handelspolitischen …

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.