Novavax Aktie startet durch - 20.10.2025

Mit einer Performance von +5,05 % konnte die Novavax Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Novavax ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert hat, insbesondere gegen COVID-19. Ihr Hauptprodukt, Nuvaxovid, basiert auf einer innovativen Nanopartikel-Technologie. Im Wettbewerb mit Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson positioniert sich Novavax durch seine proteinbasierten Impfstoffe als einzigartig im Markt.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Novavax einen Gewinn von +16,84 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novavax Aktie damit um -2,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Novavax einen Rückgang von -11,33 %.

Novavax Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,00 % 1 Monat -7,21 % 3 Monate +16,84 % 1 Jahr -25,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novavax Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngsten Käufe von Shah Capital, die 300.000 Aktien von Novavax hinzugefügt haben. Dies wirft Fragen zur Kursentwicklung und den Beweggründen für diese Käufe auf. Die Anleger spekulieren, ob Shah Capital möglicherweise über Insiderwissen verfügt oder ob diese Käufe eine Strategie zur Verbilligung ihrer Anteile darstellen. Die technische Analyse wird als wichtig erachtet, um die zukünftige Kursentwicklung besser einschätzen zu können.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novavax eingestellt.

Informationen zur Novavax Aktie

Es gibt 162 Mio. Novavax Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd. wert.

Novavax Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novavax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novavax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.