DeFi Technologies Aktie auf Höhenflug - 20.10.2025

Der heutige Anstieg bei DeFi Technologies konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -35,12 % nicht vollständig ausgleichen.

Die DeFi Technologies Aktie konnte bisher um +6,24 % auf 1,8720€ zulegen. Das sind +0,1100 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche ist die DeFi Technologies Aktie damit um +2,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DeFi Technologies eine negative Entwicklung von -30,67 % erlebt.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,25 % 1 Monat -14,95 % 3 Monate -35,12 % 1 Jahr -2,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die DeFi Technologies Aktie, die derzeit unter Druck steht. Der Widerstand bei 2,99 USD erweist sich als schwer überwindbar, während die Unterstützung bei 2,85 USD als kritisch gilt. Analysten haben die Aktie als "Strong Sell Candidate" eingestuft, was negative technische Signale sendet. Bedenken über die Erreichung der Jahresziele und die Abhängigkeit von der Marktdynamik im Kryptosektor verstärken die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 716,07 Mio. wert.

DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.