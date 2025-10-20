    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies

    Besonders beachtet!

    DeFi Technologies Aktie auf Höhenflug - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die DeFi Technologies Aktie bisher um +6,24 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DeFi Technologies Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    DeFi Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Die DeFi Technologies Aktie konnte bisher um +6,24 % auf 1,8720 zulegen. Das sind +0,1100  mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg bei DeFi Technologies konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -35,12 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die DeFi Technologies Aktie damit um +2,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DeFi Technologies eine negative Entwicklung von -30,67 % erlebt.

    DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,25 %
    1 Monat -14,95 %
    3 Monate -35,12 %
    1 Jahr -2,67 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die DeFi Technologies Aktie, die derzeit unter Druck steht. Der Widerstand bei 2,99 USD erweist sich als schwer überwindbar, während die Unterstützung bei 2,85 USD als kritisch gilt. Analysten haben die Aktie als "Strong Sell Candidate" eingestuft, was negative technische Signale sendet. Bedenken über die Erreichung der Jahresziele und die Abhängigkeit von der Marktdynamik im Kryptosektor verstärken die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

    Informationen zur DeFi Technologies Aktie

    Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 716,07 Mio. wert.

    DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?


    DeFi Technologies

    ISIN:CA2449161025WKN:A3EQD5



