Friedrich Vorwerk Group - Aktie zieht deutlich an - 20.10.2025

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie konnte bisher um +7,16 % auf 85,30€ zulegen. Das sind +5,70 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Friedrich Vorwerk Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,26 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -12,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,76 %. Im Jahr 2025 gab es für Friedrich Vorwerk Group bisher ein Plus von +201,32 %.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,66 % 1 Monat +3,76 % 3 Monate -3,26 % 1 Jahr +194,12 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. wert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.