European Lithium - Aktie gerät unter Druck -6,76 % - 20.10.2025

Die European Lithium Aktie notiert aktuell bei 0,2070€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,76 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0150 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

European Lithium fokussiert sich auf die Entwicklung von Lithiumprojekten in Europa, um die wachsende Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge zu bedienen. Mit dem Wolfsberg-Projekt in Österreich hat es eine strategische Position, um europäische Märkte zu beliefern. Hauptkonkurrenten sind Albemarle, SQM und Livent. Ein Alleinstellungsmerkmal könnte die Nähe zu europäischen Automobilherstellern und umweltfreundliche Abbaumethoden sein.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von European Lithium in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +292,16 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die European Lithium Aktie damit um +33,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +273,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von European Lithium +726,45 % gewonnen.

European Lithium Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +33,78 % 1 Monat +273,13 % 3 Monate +292,16 % 1 Jahr +910,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur European Lithium Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der European Lithium Aktie, insbesondere die PEA, die einen NPV von 2,8 bis 3,6 Milliarden USD prognostiziert. Nutzer äußern Bedenken über den hohen Kursaufschlag zur ASX und fordern Risikoabschläge bei der Bewertung. Geopolitische Faktoren und ein kürzlich durchgeführter Aktienrückkauf werden ebenfalls thematisiert, wobei eine vorsichtige Einschätzung der finanziellen Situation gefordert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber European Lithium eingestellt.

Informationen zur European Lithium Aktie

Es gibt 1 Mrd. European Lithium Aktien. Damit ist das Unternehmen 299,93 Mio. wert.

European Lithium Aktie jetzt kaufen?

Ob die European Lithium Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur European Lithium Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.