    RENK Group - Aktie legt am 20.10.2025 stark zu

    Am 20.10.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um +4,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,54 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die RENK Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,96 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -16,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von RENK Group einen Anstieg von +249,12 %.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,51 %
    1 Monat -8,18 %
    3 Monate -10,96 %
    1 Jahr +233,09 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die RENK Group Aktie, insbesondere um die hohe Bewertung mit einem KGV von 70-80 und die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung. Während einige Anleger optimistisch sind, dass der Kurs steigen könnte, gibt es auch Stimmen, die fallende Kurse erwarten. Geopolitische Faktoren werden als Einfluss auf die Kursentwicklung genannt, und einige Nutzer zeigen Interesse an Nachkäufen bei niedrigeren Kursen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,67 Mrd. wert.

    Dax wieder klar über 24.000 Punkte - Rüstungswerte schieben an


    Starke Rüstungswerte haben am Montag am deutschen Aktienmarkt die Stimmung gehoben. Rückenwind gaben auch die Überseebörsen. Der deutsche Leitindex Dax stieg am frühen Nachmittag um 1,19 Prozent auf 24.116 Punkte, nachdem er am Freitag zeitweise …

    Börsen Update Europa - 20.10. - ATX stark +4,65 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Roadshow mit dem Konzernchef des Rüstungsunternehmens habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb David Perry am Montag. Er …

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    +5,07 %
    -16,51 %
    -8,18 %
    -10,96 %
    +233,09 %
    +309,11 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



