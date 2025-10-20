AppLovin Registered (A) - Aktie stürzt ab -6,41 % - 20.10.2025

Die AppLovin Registered (A) Aktie ist bisher um -6,41 % auf 480,63€ gefallen. Das sind -32,93 € weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Obwohl die AppLovin Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +66,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um +6,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AppLovin Registered (A) auf +60,95 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,93 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,10 % 1 Monat -6,40 % 3 Monate +66,17 % 1 Jahr +287,85 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 151,20 Mrd.EUR wert.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.